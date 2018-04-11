«إيروفلوت» تقلع لأول إلى القاهرة مرة منذ عامين بـ 120 راكبًا

أكدت وكالة تاس الروسية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أنه تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين موسكو والقاهرة بعد عامين من حادث إسقاط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، موضحةً أنه "أخيرا سيتمكن الروس من زيارة أهرامات الجيزة بطريق أسهل".



وستقلع طائرة إيروفلوت، مساء اليوم الأربعاء، من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى القاهرة، وهي تحمل 120 راكبا، في خطوة أولى نحو استعادة الرحلات إلى وجهات العطلات على البحر الأحمر.



وغدا الخميس، ستعيد مصر للطيران تشغيل خدمتها بين العاصمتين، وستنفذ الشركتان معًا خمس رحلات ذهاب وعودة بين موسكو والقاهرة أسبوعيًا، لكن هذه الخطوة بحد ذاتها لن تساعد على الفور قطاع السياحة المصري المضطرب، حسبما قال مسؤولون روس.



وقالت المتحدثة باسم صناعة السياحة الروسية ايرينا تيورينا لوكالة فرانس برس "لا يحتاج السياح الروس الآن إلى رحلات مباشرة إلى القاهرة ثم النقل من القاهرة إلى المنتجعات المصرية"، وأضافت "من الناحية العملية، فإن الوضع سيكون نفسه كما كان من قبل 2015، وكان الروس يصلون إلى القاهرة بشكل مستقل عن طريق مينسك أو إسطنبول خلال العامين الماضيين".



وأشارت الوكالة إلى أن عدد السياح الأجانب في مصر انخفض من 14.7 مليون في عام 2010 إلى 5.4 مليون في عام 2016، على خلفية تعليق الرحلات الجوية والاضطرابات التي أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وانخفضت الإيرادات من السياحة في الوقت نفسه بنسبة الثلثين، من 11.6 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.8 مليار دولار في عام 2016، وفقا للبنك المركزي المصري.

ولكن بدءًا من عام 2017 ارتفع هذا العدد إلى 8.3 مليون زائر، وفقًا للأرقام الرسمية.



وأوضحت الوكالة أنه تم إرسال ثمانية خبراء روس إلى مطار القاهرة للتحقق من تنفيذ الإجراءات الأمنية على الرحلات المتجهة إلى موسكو.



وبحسب الوكالة؛ شوهدت طائرة إيروفلوت الروسية متوقفة عند المحطة "F" من مطار شيريميتيفو الدولي خارج موسكو، حيث تقلع مساء اليوم الأربعاء من مطار شيريميتيفو في موسكو إلى القاهرة، في خطوة أولى نحو إعادة رحلات الطيران إلى وجهات العطلات على البحر الأحمر.