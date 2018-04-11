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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:46 م

نافال جروب: المفاوضات بين باريس والقاهرة حول «جويند» تتقدم

فرنسا ومصر
فرنسا ومصر
هالة أمين
dostor.org/2124869

أكدت صحيفة «لا تريبيون الفرنسية» في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مجموعة «نافال جروب» المصنعة لفرقاطات «جويند» تستعد لثلاثة عقود تصدير في العام الجاري.

وكشفت أن العقد الأول سيكون من نصيب مصر والثاني للإمارات والثالث للأرجنتين، وقال المدير التجاري الدولي الجديد لمجموعة «نافال»، فرانسوا دوبون أن عام 2018 عامًا جيدًا جدًا من حيث طلبات التصدير، وستقدم فرقاطتين طراز «جويند» إلى الإمارات العربية المتحدة، وفرقاطتين جديدتين من طراز جويند بوزن 2400 طن إلى مصر.

وأوضح «دوبون» أن المفاوضات مع مصر تتقدم بشأن بيع الفرقاطتين المجهزتين بالنظام القتالي التي قامت مجموعة «نافال» بتطويره، مضيفًا أن الوفود ما بين باريس والقاهرة تتباحث الآن بشأن الصفقة وتسهيلات السداد.

وبحسب التقرير الفرنسي فإن فرقاطة «جويند» تمنح الجيش المصري قدرات دفاعية مميزة جدًا، على رأسها أنها تستطيع الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة، بينما يصل وزنها لنحو 2.6 ألف طن، ومسلحة ببندقية 76 ملم، واثنين من المدافع 20 ملم، بالإضافة إلى خلية صواريخ مضادة للسفن وطوربيدات ثلاثية الأبعاد وغواصات، كما أنها يمكنها إطلاق صواريخ «أرض جو» من طراز «سام».

وتابع أن الفرقاطة الفرنسية تستطيع تنفيذ المهمات البحرية الخاصة بالجيش المصري، من خلال تدمير الغواصات وتأمين الخطوط البحرية وحراسة القوافل والسفن، كما أنها تستطيع حماية السواحل والمياه الإقليمية المصرية.

وأشار إلى أن الفرقاطة الفرنسية تتميز بردار ثلاثي الأبعاد ثنائي الإشعاع يبلغ مداه 250 كيلو متر، ويكمنه تتبع 55 هدف في نفس الوقت، فضلًا عن أن أهم ما يميز الفرقاطة الفرنسية هي منظومة الحرب الإلكترونية، حيث تقوم بمهمات الاستخبارات الإلكترونية، كما أنها تمتلك خاصية الإطلاق الرأسي وتحتوي على 16 خلية إطلاق صواريخ دفاع جوي.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين فرنسا ومصر الفترة الأخيرة متوافقة إلى حد كبير حيث الكثير من القضايا الإقليمية والدولية والصفقات العسكرية والتعاون الأمني والعسكري، وهناك مباحثات جارية لحسم بعض الصفقات العسكرية، موضحة أن الأسلحة الفرنسية تساعد مصر في جهودها لدحر الإرهاب في البلاد.

وتابعت، طوال أكثر من ثلاث سنوات، بدأت مصر تحديث قواتها المسلحة بدعم من فرنسا، وتلتزم باريس بتوفير معدات جديدة، وخاصة الصفقات التي تمت للقوات الجوية وتتضمن حوالي 24 رافال، وأقمار الاتصالات العسكرية، وللقوات البحرية تتضمن 4 فرقاطات «جويند» وواحدة طراز «فريم»، واثنين من شركة «بي بي سي»، ويمثل قيمة الصفقات حتى الآن ما يقرب من سبعة مليارات يورو أي حوالي 6.83 مليار لعقود لصناعة الأسلحة الفرنسية بين عامي 2014 و2016.

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