رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير الهندى

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، السفير سانجاى باتاتشاريا سفير الهند فى مصر، لمناقشة تفعيل سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الهندية، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من شبكة "بان أفريكا" التى تستضيفها جامعة الإسكندرية وتخدم 38 دولة إفريقية فى زيادة معدلات التعليم عن بُعد، وتقديم الاستشارات الطبية وتوفير دورات تدريبية فى مجال التعليم الطبى، فضلًا عن المجالات العلمية الأخرى.



وأكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مرحبًا باستقبال طلاب من الهند للدراسة بجامعة الإسكندرية، وإنشاء برنامج لدراسة اللغة الهندية بقسم اللغات التطبيقية بكلية الآداب خاصة مع زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التى تربط بين البلدين مما يتطلب الاهتمام بتدريس اللغات الهندية والإدارية لتحقيق مزيد من التعاون.



وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى اهتمام الجامعة بمواكبة التطور التكنولوجي المطرد، موضحًا أن الجامعة بدأت هذا العام فى تطبيق فكرة الكتاب الإلكترونى بعدة كليات وجارٍ تعميمها على باقى كليات الجامعة، كما أشار إلى إمكانية التعاون من خلال مركز ريادة الأعمال فى الجامعة فى تقديم برامج تأهيل متقدمة للطلاب خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأكد السفير الهندى إمكانية التعاون فى تنظيم زيارات للطلاب لمراكز التميز الهندية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتعاون مع جامعة الإسكندرية فى إنشاء معامل لدراسة اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين الجانبين.



وتوجه رئيس الجامعة والسفير الهندى إلى كلية الآداب لحضور فعاليات الاحتفال باليوم الثقافي الهندى، وعقد لقاء مع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة، للتعريف بالفرص المتاحة للدراسة بالجامعات الهندية والمنح الدراسية المتوفرة.