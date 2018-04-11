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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:41 م

«بيطرى دمياط»: تحصين 89.458 ألف رأس من الأبقار والجاموس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
دمياط - زينب الزغبي
dostor.org/2124865

صرح الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، بأن المديرية أعلنت حالة الاستعداد القصوى منذ فترة لمواجهة وباء الحمى القلاعية و تقديم مجموعة من التحصينات للماشية والأغنام، بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف انه شدد على اللجان بمتابعه المزارعين وتجار الماشية ، وضرورة فحص جميع الماشية بشكل دقيق وتحصينها منعا لانتشار الحمى القلاعية بشكل اكبر بين الماشية وعقد عدد من الندوات لتوعية المزارعين ومربي الماشية من خطورة الحمى القلاعية، ومظاهر الإصابة بها وكذلك طرق العلاج والوقاية منها والتحصين، مشيراً إنه تم الانتهاء من تحصينات الحمى القلاعية منذ بداية هذا العام، حيث تم تحصين 89 ألف و458 رأساً من الأبقار والجاموس.

كما بلغ ما تم تحصينه من الأغنام والماعز 3277 ألفاً، وبالنسبة لتحصينات حمى الوادي المتصدع تم تحصين 60.500 من الأبقار والجاموس، بينما بلغ عدد ما تم تحصينه من الأغنام والماعز 2008 رأساً، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حالات إصابة بالحمى القلاعية بين الماشية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

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