«فيسبوك»: اختراق 47 ألف حساب إسرائيلى من بينها صفحة نتنياهو

أعلنت شركة "فيس بوك" أن هناك نحو 47 ألف حساب إسرائيلي تأثرت بتسريب المعلومات إلى شركة

كامبريدج أناليتيكا، مشيرةً إلى أن هناك 25 مستخدما إسرائيليا ثبتوا تطبيق للحصول على المعلومات، ما أتاح تسريب معلومات لـ47014 إسرائيليا، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.



وضمت قائمة الحسابات الإسرائيلية التي تم تسريب بياناتها، أحد الحسابات الرئيسية في تشغيل صفحة فيسبوك الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما نشرت صحيفة "كيكار هشبت" الإسرائيلية.



وكانت الغالبية العظمى المتضررين من تسريب المعلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والفلبين ونيوزيلندا، إذ إن 10 مستخدمين من الدولة الأخيرة، كانوا كفليين بتسريب المعلومات عن أكثر من 65000 مستخدم في بلادهم، عن طريق تثبيتهم لتطبيق معين.



وتمكنت شركة كامبريدج أناليتيكا من الوصول إلى عدد ضخم من المعلومات بما فيه الوصول إلى محادثات الدردشة الخاصة لبعض المتصفحين، كما أن التطبيقات الحالية، مثل تلك المستخدمة من قِبل كامبريدج أناليتيكا يمكن أن تستمر في استغلال المعلومات حتى عام 2015.