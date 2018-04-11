في عيد العلم.. تكريم 30 أستاذًًا وخريجًا بـ«تربية أسيوط»

نظمت كلية التربية بجامعة أسيوط احتفالية بمناسبة "عيد العلم"، وتم خلال الحفل تكريم 30 من أساتذة الكلية والباحثين وأوائل الخريجين.



جاء في مقدمة المكرمين الدكتور أحمد حسين عبدالمعطي رئيس قسم أصول التربية والدكتور حسن حويل الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس والدكتور مصطفى عبدالمحسن الحديبي الأستاذ بقسم علم النفس والدكتور على صلاح عبدالمحسن الفائز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه هذا العام وآية شحاتة سليم الحاصلة على المركز الأول على مستوى الكلية شعبة الكيمياء.



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة والدكتور عادل النجدي عميد كلية التربية والدكتور خضر مخيمر وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور على كمال وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عماد أحمد حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور محمد مصطفي حمد الأستاذ بقسم أصول التربية ومنظم الحفل وعدد من أساتذة الكلية والطلاب.



وفي كلمته، أعرب الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده في كلية التربية وقدم الشكر للدكتور عادل النجدي عميد الكلية على جهوده الملموسة في تطوير كلية التربية والنهوض بها مما جعلها في مصاف كليات القمة وقدم التهنئة لعلماء كلية التربية وخبرائها في عيدهم.



وفي كلمته، أكد عادل النجدي أن التعليم والتفوق لا يقفان عند مرحلة التخرج إذ إنها مرحلة تبدأ معها رحلة علم جديدة لا تنتهى طالما هناك قدرة من الإنسان على طلب العلم وأنه على كل إنسان ألا يتوقف عن طلب العلم ما دام قلبه ينبض بالحياة ونأمل أن يكون.



وأضاف النجدي أن عيد العلم يأتي تكريما لكل من بذل جهدا أثرى به الحياة العلمية وأضاف صفحات إلى كتاب العلم.



وفي نهاية الحفل قدم الدكتور عادل النجدي درع الكلية للدكتور طارق الجمال تكريما له على جهوده وإسهاماته في النهوض بالجامعة.