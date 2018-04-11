«بيطري الإسماعيلية» تبدأ حملة تطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور نادر إسكندر، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، عن انطلاق الحملة القومية الرابعة للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية وتحصين جميع رءوس الماشية اعتبارا من الثلاثاء الماضى وتستمر حتى العاشر من مايو المقبل، بجميع الإدارات وديوان المديرية حيث يمكن لأصحاب المزارع الوصول بسهولة إلى الحملة والإبلاغ عن أماكن الماشية وسيتم على الفورالتعامل معها.



وناشد إسكندر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، جميع المربين بالتعاون مع حملاتت التحصين للحفاظ على ثرواتهم الحيوانية، مشيرا إلى أن التكلفة رمزية لإثبات الجدية في التعامل مع اللقاحات وتتحمل الدولة باقي التكلفة.