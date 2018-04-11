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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 01:36 م

أول تعليق لـ«أبوشقة» على أزمة انتخاب سكرتير عام «الوفد»

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
dostor.org/2124858

علق المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب "الوفد"، على انسحاب عدد من أعضاء الهيئة العليا أمس الثلاثاء، إبان اجتماع الهيئة العليا بحزب الوفد اعتراضًا على انتخابات السكرتير العام للحزب التي حسمها الدكتور هاني سري الدين.

وقال "أبوشقة": إنه لا يريد أن يدخل في جدال لا فائدة منه حول الدعوة إلى انتخاب السكرتير العام للحزب، مؤكدًا أنه تم نشر موعد تسليم رئاسة الحزب وانتخابات السكرتير العام بالجريدة الناطقة باسم الحزب، فضلًا عن اكتمال النصاب القانوني للهيئة العليا للحزب بحضور 58 عضوًا.

وأضاف "أبوشقة"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه التزم في إدارة جلسة الهيئة العليا بالقرار الجماعي الذي اتخذته الهيئة العليا بإجراء انتخابات السكرتير العام للحزب، حيث صوّت 42 عضوًا فيما انسحب 10 أعضاء من الاجتماع، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير مخالف للائحة الحزب، ويؤكد الديمقراطية التي تحكم مؤسسات الحزب كافة.


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