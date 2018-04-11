وزير الداخلية يهنيء السيسي بذكرى «الإسراء والمعراج»

بعث وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



جاء نص البرقية: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم أتشرف وهيئة الشرطة فى ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل مسيرة سيادتكم الوطنية بالتوفيق والسداد.





وأضاف خلال البرقية:"أن هذه المناسبة الغراء التى تجلت فيها الصلة بين الأرض والمساء وجسدت رحمة المولى عز وجل لخاتم الأنبياء، وأكدت على الوسطية والتسامح والإعتدال فى الدين الإسلامى لهداية البشرية جمعاء، تبقى لنا بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفىء فى نفوسنا نستلهم منها قيم العزم والإصرار والقدرة على العمل الجاد والمخلص مهما كانت الظروف والصعاب.. حفظكم الله وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

