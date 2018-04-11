اتهام محامٍ ومهندس بالتحرش بمدرستين فى الفيوم

ألقي المقدم كريم حمزة، رئيس مباحث قسم أول الفيوم، القبض على محامٍ حر وشقيقه مهندس زراعي، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما على ذمة واقعة اتهامهما بالتحرش الجنسي واللفظي بشقيقتين.



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم أول يفيد بورود بلاغ من «أماني.ع»، 31 سنة مدرسة ومقيمة بالتفتيش دائرة القسم وشقيقتها أسماء 27 سنة لتضررهما من كلا من"جمال م"، 37 سنة محام حر ومقيم بالمسلة دائرة القسم وشقيقه حمادة 47 سنة مهندس زراعي، لقيامهما بالتعدي على المبلغتين بالسب والشتم والتحرش بهن جنسيًا ولفظيًا.



حرر عن الواقعة المحضر رقم 2172 إداري قسم أول، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها المتقدم بضبط وإحضار المتهمين، وكلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.