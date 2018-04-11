محافظ كفر الشيخ: مولنا مشروعات الشباب بـ346 مليون جنيه

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج "مشروعك" حتى اليوم، بلغت 4650 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلي لـ3668 مشروعًا.



وأضاف محافظ كفر الشيخ أن هذه المشروعات وفرت 7880 فرصة عمل من خلال برنامج "مشروعك" في محافظة كفر الشيخ والتي تم تمويلها بقيمة 346 مليونا و520 ألف جنيه في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 598 مشروعًا تحت الدراسة.



وأشار إلى أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال شهر مارس 74، وعدد المشاريع المقدمة 67، وعدد فرص العمل592، المبالغ التي تم تمويلها 19 مليونا و851 ألفا.



وأوضح محافظ كفر الشيخ أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مبادرة الرئيس بتمويل البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، وبنك الإسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة لمدة 5 سنوات والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.



وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يتم تدريب المتقدمين لإنشاء المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق.