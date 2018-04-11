مصرع رضيع ألقاه والده من الطابق الخامس بالقليوبية

لقي طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما ألقاه والده من شرفة مسكنهما بالطابق الخامس ببنها.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، بورود إشارة من مستشفى الأطفال التخصصى ببنها بوصول الطفل «ياسين.م» البالغ من العمر عام ونصف جثة هامدة إثر إصابته بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن والحوض إدعاء سقوط من علو.



بالانتقال وسؤال والدة الطفل «ولاء.ع» 28 سنة ربة منزل، قررت أنه أثناء تواجد نجلها رفقة والده «محمد. ج»، 28 سنة عامل بشرفة مسكنهما بالطابق الخامس قام زوجها المذكور بإلقا نجلهما بالشارع مما أدى لوفاته.



وأضافت أنه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة ويخضع للعلاج بمنزل والده الفترة الماضية، وعاد للمنزل أمس فقط.



وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط والد الطفل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة رقم 3128 إدارى مركز بنها وتولت النيابة العامة التحقيق.