توقعات بوصول التضخم إلى 12.5% خلال أبريل

توقعت شركة "مباشر" للأبحاث وصول معدل التضخم ما بين 12،5 % و12.8 % خلال شهر أبريل الجارى.



وقالت "مباشر" في مذكرة بحثة، إنه من المتوقع أن يسجل التضخم ارتفاعا طفيفا في مايو المقبل، موضحة أن تسجيل التضخم لمعدل 13% في مارس الماضى، يعبر عن الحظ، إذ إن انخفاض التضخم السنوي حتى وإن كان يعود إلى أثر الأساس بشكل رئيسي فهو علامة صحية للاقتصاد المصري.



وتوقعت مباشر أن يشهد التضخم موجة صاعدة جديدة على إثر الإجراءات المالية المرتقبة، والمتعلقة بتقليص دعم الطاقة والذي من شأنه رفع معدلات التضخم مجددا.



وذكر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.1% في مارس 2018 مقابل 32.5% خلال مارس 2017.



كان البنك المركزي قد أكد أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 11.59% في مارس 2018، مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه.



واضطر البنك المركزي إلى رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، ثم 2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.