«الملا» من الهند: نتوسع فى استخدام الغاز بصناعة البتروكيماويات

الليلة.. طارق علام يعرض حكاية محامٍ مع «إيقاف التنفيذ»

يستضيف الإعلامى طارق علام، في حلقة اليوم، من برنامج «هو ده» المذاع على شاشة المحور، الساعة الحادية عشرة مساء، مع الشاب أحمد، وهو أحد متحدى الإعاقة الذي أصيب بشلل تام، حاصل على ليسانس الحقوق، يكتب عن ...