«الملا» من الهند: نتوسع فى استخدام الغاز بصناعة البتروكيماويات
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتم حاليا التركيز على استخدام الغاز الطبيعى ليس فقط لمحطات الكهرباء والصناعة ولكن فى صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات البتروكيماوية، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية وإقامة صناعات على المنتجات البتروكيماوية.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الوزارى السادس عشر بمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهى، بحضور 42 دولة منتجة ومستهلكة للطاقة.