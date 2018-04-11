وزير الأوقاف يهنئ السيسى بذكرى «الإسراء والمعراج»

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذكرى الإسراء والمعراج سائلًا الله(عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته، وعلى الشعب المصري كله، والبشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة.



وأعرب وزير الأوقاف، في بيان أصدره اليوم، عن أمله في أن يحفظ الله مصر من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.



كما أرسل وزير الأوقاف برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى كلٍ من: المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.



وهنأ وزير الأوقاف الشعب المصري، والأمتين العربية، والإسلامية، والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى.

