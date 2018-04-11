تأجيل محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط لسرقة المواطنين بمنشأة ناصر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة 5 متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وسرقتهم بمنشأة ناصر، لـ ١٥ أكتوبر المقبل لحضور المحامى الأصيل.



وصدر القرار برئاسة المستشار شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى السيد، وهانى ربيع، وسكرتارية يحيى عبد الرشيد، وعامر على.



وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "إبراهيم. أ. م"، و"ع. ف. ا" 32 سنه محبوس، و"تامر. ع. ع"، 38 سنه محبوس، و"وائل. ع. م." 42 سنه، محبوس، و"صابر. ع. م"، بسرقة المنقولات المبينة وصفًا بالتحقيقات بالأوراق المملوكين للمجنى عليهم "انتصار. ع"، و"ندى.ر"، و"محمود. ر"، وذلك بطريق الإكراه الواقع بأن اشتركوا فيما بينهم بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن حرضهم المتهم الأول على ارتكاب الجريمة، وأمدهم ببيانات المجنى عليه الأول، ومحل اقامته، فتوجهوا لمسكن المجنى عليهم حال تواجدهم بها ليلًا، وأكدوا لهم بأنهم ضباط شرطة، وحملهم سلاح نارى فبثوا الرعب فى نفوس المجنى عليهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وفروا هاربين.