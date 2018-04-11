«بيطرى الغربية»: تحصين 9810 رءوس ماشية فى أول أيام حملة «القلاعية»

تواصل مديرية الطب البيطري بالغربية، لليوم الثاني، حملة تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة.



من جانبه، قال الدكتور حاتم أنور، وكيل الطب البيطري بالغربية، إن الحملة حصنت في أول يوم 9 آلاف و810 رءوس ما بين أبقار وجاموس وماعز وأغنام، وتستهدف تحصين 273 ألف رأس ماشية، ما بين أبقار وجاموس وماعز، في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال حملات طرق الأبواب، وذلك على مدار شهر، بانتهاء 10 مايو.



وأكد وجود استعدادات في كافة قطاعات وإدارات المديرية، على مستوى مراكز المحافظة، مع تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية، وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة.

