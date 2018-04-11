السجن 15 عامًا لسائق لاتهامه بهتك عرض طفل

قضت الدائرة 18 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 15 سنه، لسائق بتهمة هتك عرض طفل.



أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق، للمحاكمة الجنائية العاجلة "محمد. ب. ف" محبوس 28 سنه، سائق، وذلك لأنه فى 24 يناير 2017 بدائرة قسم الهرم خطف بالتحايل الطفل "أمير. م" 9 سنوات، بأن أغواه باقتياده بالدراجة البخارية قيادته لمنطقة سكنه، ثم توجه به إلى أرض فضاءن واعتدى عليه جنسيًا وهتك عرضه.





وأدلى الطفل الضحية أمام النيابة العامة، بتفاصيل الواقعة قائلًا أنه حال تواجده مع شقيقه عبد الله، وأثناء لعب كرة القدم فى الطريق العام، وحال تواجد المتهم حكمًا فى أرض الملعب، وفور انتهاء اللعب عرض عليه المتهم توصيله بالدراجة البخارية ملكه لمحل سكنه، ثم توجه به إلى أرض فضاء ونزع عنه ملابسه، واعتدى عليه جنسيًا ثم فر هاربا.



تحرر محضر بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التى أصدرت قرارها المتقدم.