«زراعة الدقهلية»: حصدنا 9 آلاف فدان قمح حتى الآن

قال المهندس محمد السيد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن هناك لجانًا تتولى المرور على الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها لاستقبال محصول القمح وفقا للاشتراطات الفنية والصحية، مؤكدا أن الكمية المتوقعة هذا العام نحو 245 طنًا.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساحة المزروعة هذا العام بلغت 244 ألفًا و143 فدانًا وذلك بزيادة عن العام الماضى 13 ألف فدان، مؤكدا أنه تم البدء فى حصاد القمح وبلغت مساحة الأراضى التى تم حصدها حتى الآن 9 آلاف فدان.



وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا جولة مفاجئة على شونة بطرة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال محصول القمح وتوفير سبل احتياطات السلامة والصحة المهنية داخل الشون.