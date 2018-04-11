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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:05 م

رئيس الأركان الجزائرى يأمر بالتحقيق فى حادث الطائرة المنكوبة

الفريق أحمد قايد
الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزيرالدفاع الوطني
أ ش أ
dostor.org/2124664

تفقد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزيرالدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، اليوم الأربعاء، موقع تحطم طائرة النقل العسكرية بمحيط القاعدة الجوية "لبوفاريك"، للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

وذكر بيان الوزارة، الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن طائرة نقل عسكرية تحطمت، صباح اليوم، بمحيط القاعدة الجوية "لبوفاريك" وداخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من بوفاريك- تندوف -بشار.

وأفاد البيان بأن الفريق قايد صالح قطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية، متوجهًا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر وأمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث، كما تقدم بخالص تعازيه لعائلات الضحايا.

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