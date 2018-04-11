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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:05 م

«الملا» يشارك فى الاجتماع الوزارى لمنتدى الطاقة الدولى بالهند

منتدى الطاقة الدولى
منتدى الطاقة الدولى
سيد ابراهيم
dostor.org/2124663

يشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات الاجتماع الوزاري السادس عشر بمنتدى الطاقة العالمى بالعاصمة الهندية نيودلهي، الذى يعقد كل عامين بافتتاح رئيس وزراء الهند، والذى بدأ أمس ويستمر لمدة 3 أيام، ويعد أكبر تجمع عالمى لوزراء البترول والطاقة من 42 دولة منتجة ومستهلكة وقادة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية وعلى رأسها منظمة الأوبك والوكالة الدولية للطاقة.

وأكد "الملا" أهمية المشاركة في أعمال المنتدى الذى يعقد تحت عنوان (مستقبل أمن الطاقة العالمى: التحول والكنولوجيا والتجارة والاستثمار)، بهدف التركيز على تأثير هذه العوامل على استقرار أسواق الطاقة ومستقبل الاستثمارات فيها، مشيرا إلى أن الحوار بين الوزراء ومسئولى الطاقة على المستوى العالمى يسهم في تأمين مستقبل إمدادات الطاقة بأسعار متوازنة، فضلًا عن تبادل الرؤى بتطورات الأسواق وتعزيز التعاون المشترك في هذه الصناعة.

وخلال مشاركته كمتحدث في الجلسة الرئيسية تحت عنوان (النمو الشامل والمستدام: الوصول للطاقة والقدر على تحمل التكاليف)، بحضور وزير البترول والغاز الهندى ووزير الدولة للشئون الخارجية الياباني ووزير البترول النيجيري ووزير الطاقة والثروة المعدنية ببنجلاديش ونائب الوزير الكندى، أكد أن الهدف من هذه الجلسة هو التأكيد على أن التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والسياسات طويلة المدى بين الدول المنتجة والمستهلكة، سيؤدى إلى الاستخدام الأمثل والكفء للثروات البترولية، وأن مشاركة صناع القرار في هذا المنتدى العالمى سيسهم في استكشاف كافة السبل لتحقيق التنمية المستدامة.

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