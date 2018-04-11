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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:04 م

«أبو زيد» يتفقد المتحف الإقليمي لمحافظة مطروح

«أبو زيد» يتفقد المتحف
dostor.org/2124660

تفقد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، المتحف الإقليمي الجديد لأثار مطروح، في أول زيارة له عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة، ويضم المتحف حوالي 1000 قطعة أثرية تعكس تاريخ المحافظة علي مر عصورها، حيث يضم نتاج أعمال الحفائر التي تمت بمرسي مطروح على مر العصور.

وقال «أبو زيد» إن المتحف يضم العديد من نماذج وأثار الحضارات، في مقدمتها الآثار الفرعونية والرومانية واليونانية، والآثار القبطية والاسلامية، التي تبرز تاريخ الملوك التي توالت بصحراء مصر الغربية والبطولات التي قادوها في المعارك التي دارت بالمحافظة، علي طول امتداد ساحل البحر المتوسط وعمق الصحراء الممتدة حتي الحدود الليبية، وذلك بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.
 
وأضاف «أبو زيد» أنهم حرصوا علي خروج المتحف بالشكل الرائع، الذي يليق بمكانة محافظة مطروح السياحية، بوجود متحف للأثار بالمحافظة ليحكي تاريخها لأبناء وضيوف المحافظة علي مر العصور، مع أهمية الوعى والتنمية الثقافية بتاريخ مطروح.
 
وأوضح «أبو زيد» أن افتتاح المتحف الإقليمي، يأتي بعد توقفه منذ عام 2007، ودعمه المادي بالمبانى والتجهيزات التي بلغت تكلفتها 15 مليون جنيه، كى يبرز تاريخ محافظة مطروح في العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، مشيرًا إلي أنه تم توقيع اتفاق مع وزارة الأثار، للحصول علي الآثار الخاصة بالمحافظة، علي أن يتم استغلال أحد القصور المجاورة للمكتبة العامة، وهو أحد الأصول الثابتة غير المستغلة بالمحافظة، والمغلق منذ 10 سنوات، وذلك بمساحة 1500 متر.

وأشار «أبو زيد»، إلي أنه تم  التأكيد علي  اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين المتحف، من خلال وضع أحدث الكاميرات، مع توفير نقاط ثابتة لشرطة السياحة للتأمين مدعمة باحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات والبوابات الإلكترونية الحديثة خاصة مع توقع الإقبال الكبير علي زيارة المتحف سواء من السياحة الخارجية او الداخلية من ضيوف ومصطافي وزائري المحافظة.
 
وتابع المحافظ، أن انشاء المتحف  يعد خطوة هامة تأتي ضمن نشر الوعي لأبناء المحافظة خاصة الشباب بأهمية الاثار وقيمتها، ما يعطي رسالة للاهتمام بالثقافة، كما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح كجزء من تاريخ مصر ، ويساهم فى  استعادة حركة السياحة الوافدة لكي يتعرف العالم على جزء من تاريخ وحضارة المصريين العريقة.

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