ضبط 59 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط وتحرير 59 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط الأسعار.



وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 27 محضرًا مخالفًا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية تم تحرير محضر، مضيفًا أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 31 محضرًا مخالفًا ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل دون عذر، وأخرى متنوعة ما بين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".