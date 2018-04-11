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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:03 م

ضبط 2104 قضايا تموينية فى حملة مكبرة بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسيوط - محمد أبو شادي
dostor.org/2124656

شنت إدارة مباحث التموين بأسيوط، حملات تموينية مكثفة بالتنسيق بين مديريات التموين، والطب البيطرى، والصحة، والبيئة، أسفرت عن ضبط 2104 قضية تموينية.

وأضاف مدير الإدارة، أن إجمالي مضبوطات الحملة قدرها 50 طنًا و778 كيلو من اللحوم والسلع والمواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح، أن حملات الإدارة تمكنت من تحرير مخالفات وقضايا متنوعة تمثلت فى إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس للمخبز، وعدم وجود لوحة مواعيد العمل بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات والتوقف عن إنتاج الخبز من دون إذن، وعدم نظافة أدوات العجن، وتجميع دقيق بلدى مدعم، وسلع تموينية، وتجميع سولار، وأسطوانات بوتاجاز، والبيع بأزيد من السعر المقرر.

وأكد، أن الحملات أسفرت عن ضبط 13 طن سكر تمويني مدعمة، و4920 رغيف خبز بلدى، وتجميع 122 بطاقة تموينية ذكية، و97 أسطوانة بوتاجاز منزلية، و30 طن سولار مدعمة، وطن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن زيت تموينى غير صالح، و491 كيلو سلع منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن هذا يأتى فى إطار الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على الجرائم التموينية، وتحقيق الاستقرار ومحاربة كل صور الاستغلال التجارى.

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