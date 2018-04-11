الكرملين: الوضع متوتر حول سوريا ويفرض ضرورة مراقبته عن كثب

أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمترى بيسكوف، عن أن الأوضاع المتوترة حول سوريا تفرض ضرورة مراقبتها عن كثب، مجددًا دعوة روسيا للتحقيق فى إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية.



وقال «بيسكوف» فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «إن روسيا لا تتفق تمامًا مع مزاعم استخدام أسلحة كيميائية فى سوريا وتدعو إلى تحقيق موضوعى غير منحاز قبل إصدار أى استنتاجات وإصدار أى أحكام».



وأضاف: «أن الوضع متوتر فعلًا ويملى علينا ضرورة المراقبة الشديدة لهذه الأوضاع، ولكننا لن نعتمد على الأنباء الصحفية».



وذكر بيسكوف أن الكرملين يأمل فى أن يبتعد الجميع عن اتخاذ خطوات تؤدى إلى زعزعة استقرار الوضع في سوريا والهش فى المنطقة، معتبرًا أن التصريحات الغربية بشأن العواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة الكيميائية فى بلدة دوما السورية لا تستند إلى وقائع حقيقية.



وتعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التأثير الضار لروسيا على نظام الرئيس السورى بشار الأسد، قال «بيسكوف»: «نحن لا نتفق مع هذه الكلمات، ونعتقد أن هذه المعلومات لا تستند إلى معطيات حقيقية».

