«سك العملة» تطرح عملات تذكارية لرحلة العائلة المقدسة

كشف اللواء عبدالرءوف فاروق رئيس مصلحة سك العملة، أن المصلحة تعكف حاليًا على طرح عملات تذكارية لأماكن رحلة العائلة المقدسة في مصر.



وقال "فاروق"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن العملات سوف تكون مصنوعة من الفضة، وإنها في مراحل التصنيع في الوقت الحالي، ولم يتم الاستقرار على سعر بيعها الذي سيكون من خلال منافذ مصلحة سك العملة.



وأضاف أن المصلحة تحرص خلال الفترة الأخيرة على طرح العملات التذكارية التي تلقى إقبالاً من المواطنين، وبخاصة المرتبطة بالمناسبات والمواسم والأعياد.



كانت مصلحة سك العملة، طرحت منذ فترة عملات تذكارية فضية للسيد المسيح أيضا، بسعر 600 جنيه للمجموعة من خلال منافذ المصلحة، وشهدت إقبالا كبيرًا خصوصا في مواسم الأعياد، وشاركت بها المصلحة في معارض عديدة.