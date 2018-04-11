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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 12:01 م

حملات مكثفة على المستشفيات والوحدات الصحية بأسيوط

سمية سيد خليل
سمية سيد خليل
أسيوط - محمد أبو شادى
dostor.org/2124651

قالت سمية سيد خليل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه تم المرور على المستشفى المركزى والعديد من الوحدات الحية بنطاق المركز لمتابعة سير العمل بها ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

ولفتت إلى أن عدد المترددين على مستشفى ساحل سليم المركزى بلغ 6875 حالة، والمترددين على قسم الاستقبال والطوارئ تعدى الـ7644 حالة، وقسم الأشعة 998 حالة، و724 حالة بالقسم الداخلي، و697 حالة بقسم عمليات الاستقبال والطوارئ، و77 حالة بالعناية المركزة، و67 حالة بقسم المبتسرين، و2490 حالة بالمعمل.

وأشارت رئيس المركز إلى أن قطاع الشئون الاجتماعية بالمركز شهد ربط 12 استمارة معاشات وتحرير 5 حالات إغاثة ومساعدة ووفاة خلال شهر وتحويل 75 حالة للكشف الطبى بأسيوط، تمهيدًا لحصولهم على معاش ضمانى وربط 3 مساعدات أسر مقاتلين وعمل 25 بحثًا للطلبة والتموين وجمعية الأورمان وإغاثة عاجلة لـ5 حالات أخرى، بالإضافة إلى تسجيل حالات جديدة بمشروع "تكافل وكرامة" وتوعية المواطنين بالبرنامج وحل مشكلاتهم وبحث 15 شكوى للمواطنين والرد عليها.

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