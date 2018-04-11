«أمن الغربية» يشن حملة مكبرة لضبط تجار السلاح

شنت المباحث الجنائية بمركز شرطة قطور، بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط تجار السلاح، أثناء بيع أسلحة نارية بزمام دائرة المركز، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجار، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



كان معلومات قد توافرت أمام اللواء أيمن لقية، مدير مباحث مديرية أمن الغربية، تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار في الأسلحة النارية قادمين من محافظة كفر الشيخ لتسليم عدد من الأسلحة النارية.



فتم إعداد حملة أمنية بقيادة الرائد محمد النحراوى، رئيس وحدة مباحث المركز، والنقيب أحمد إبراهيم سنطاوى، معاون مباحث المركز، وتم القبض على "م. ع. م. ص"، و"ع. ا. ع"، هاتف محمول، ومبلغ 1200، و"ب.ع. غ"، 28 سنة، كما تم القبض علي عاطلين وبحوزتهم عدد من المضبوطات، وهى عبارة عن بندقية آلي، وطبنجة.



وتم تحرير محضر 12317 جنايات مركز قطور، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين علي ذمة التحقيقات.

