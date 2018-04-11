«الصحة»: ١٠% من طلاب المدارس الثانوية جربوا «التدخين»

أظهرت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، أن 10% من الطلبة والطالبات جربوا التدخين.



وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية في المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إلى أن معظم الطلاب تتراوح أعمارهم بين ١١ و١٤ عامًا ودافعهم في ذلك إما الفضول، وإما التغلب على المشاكل وإما تقليد أحد أفراد الأسرة من المدخنين.



وأضافت، أن نسبة مستخدمى الإنترنت بين الطلاب ٧١٪، منهم ٣.٨٪ يعانون من إدمان الانترنت، و٢٥% يعانون من الاستخدام المثير للمشاكل.





