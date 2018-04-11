ضبط 25 طن أرز هندى دون فواتير فى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط كميات من الأرز الهندى المستورد دون فواتير داخل مضرب أرز.



وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالحميد الصيرفى، مدير مباحث التموين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية حول قيام أحد أصحاب مضارب الأرز بتجميع الأرز الهندى.



وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة المضرب تبين وجود 25 طن أرز أبيض مستورد هندى معبأ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية دون مستندات أو فواتير.



تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على السيارة المستخدمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.