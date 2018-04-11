القاهرة : الأربعاء 11 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
حوادث
الأربعاء 11/أبريل/2018 - 11:56 ص

ضبط 25 طن أرز هندى دون فواتير فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الدقهلية-رامى السيد
dostor.org/2124645

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط كميات من الأرز الهندى المستورد دون فواتير داخل مضرب أرز.

وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالحميد الصيرفى، مدير مباحث التموين، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية حول قيام أحد أصحاب مضارب الأرز بتجميع الأرز الهندى.

وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة المضرب تبين وجود 25 طن أرز أبيض مستورد هندى معبأ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية دون مستندات أو فواتير.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على السيارة المستخدمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

منذ 4 أيام

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

منذ اسبوع

بعد 6 سنوات حب و5 شهور زواج.. طلقها بسبب «المقشة»

منذ اسبوع

خطوات الحماية المدنية لتفادى وقوع الحرائق

منذ أقل من شهر

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ أقل من شهر

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

الآن

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لمغادرة ولى عهد أبوظبى

بالصور.. مدرس يضرب طالبة بـ«شومة» فى أسوان.. وأسرتها: «جابلها عاهة مستديمة»

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 29

الأكثر قراءة

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

الجزائر: مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

ألبومات الصور

خاص.. كواليس مسلسل «30 ليلة وليلة» بالمنصورية (صور)

توزيع عقود 85 مشروعًا على أهالى 4 قرى ببنى سويف

الليلة.. طارق علام يعرض حكاية محامٍ مع «إيقاف التنفيذ»

رفع 274 حالة إشغال فى حملة شرطة المرافق بالغربية

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

«بشار» يغادر قصره.. وإسرائيل: حان وقت اغتيال الأسد

الجزائر: مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة

فقيه دستوري: وزير المالية مهدد بالحبس بسبب علاوات «المعاشات»

حقيقة ارتباط أحمد السعدنى ومى عز الدين

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ يطالب عمداء الكليات بالنهوض بالعملية التعليمية

وكيل الأزهر يشارك في اجتماع الجامعة الإسلامية بباكستان

"تعليم البحيرة" تعدل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

"جعيص" يصدر تعيينات جديدة بجامعة أسيوط

وكيل "تعليم البحيرة" يشدد علي عدم اشتمال الأسئلة علي أجزاء سياسية

الأمصار

أبرز عناوين الصحف المغربية 11-4-2018

الصحف الجزائرية الأربعاء 11-4-2018

دوريات أمنية لتأمين صهاريج الوقود في ليبيا

سفير بريطانيا: تحركاتي داخل البلاد لا تنتهك السيادة الليبية

الأمصار.. قراءة في الصحف المصرية

ads
منوعات

فيديوجراف.. «مرض محمود الجندي وأسعار البنزين» أبرز أخبار اليوم

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

ads
ولاد الكار

«النهار» تجدد التعاقد مع خالد صلاح لتقديم «رئيس التحرير»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك