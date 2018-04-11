أمير الكويت يعزى الرئيس الجزائرى فى ضحايا تحطم الطائرة

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة عسكرية جزائرية قرب مطار بوفاريك بولاية البليدة الجزائرية، والذى أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.



وأعرب أمير الكويت، خلال برقية العزاء، عن خالص عزائه لأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ البلد الشقيق من كل مكروه.



كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيتى عزاء إلى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة، أعربا خلالهما عن تعازيهما بضحايا الحادث.

