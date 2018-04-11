المركز القومي يحتفل بالطبعة العربية من «الترجمة والصراع»

ينظم المركز القومى للترجمة، في تمام السادسة مساء الثلاثاء المقبل، ندوة لمناقشة كتاب "الترجمة والصراع"، بمشاركة كل من «الدكتورة منى بيكر، الدكتور طارق النعمان، الدكتورة هدى الصدة، والدكتورة فريال غزول»، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث.



كتاب «الترجمة والصراع.. حكاية سردية»، صدرت طبعته العربية مؤخرًا عن المركز القومى للترجمة، من تأليف منى بيكر وترجمة طارق النعمان.



يستعرض الكتاب عبر فصوله السبعة، تقديم النظرية السردية، تنميط السرد، فهم كيف عمل السرديات، ثم تأطير السرديات فى الترجمة، وفى الفصل السابع والأخير يصل إلى تقييم السرديات أو النموذج السردى.



وفي هذا الكتاب الكاشف للعديد من آليات الهيمنة الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في مجال الترجمة، تحاول مني بيكر أن توسع نطاق النظرية مابعد الكولونيالية في دراسات الترجمة لتستوعب وتوظف كلا من منجزات الدراسات السردية، خصوصا في سياقاتها المعرفية والسوسيولوجية والأنثروبولوجية، على نحو ما يمكن أن نجد لدى كل من ما كنتاير، وفيشر، وبرونر، وسواهم، والمنجز الخاص بما أصبح يعرف بدراسات التأطير المنطلقة من أعمال ارفنج جوفمان والتي يتم توظيفها بشكل لافت في كل من دراسات الخطاب السياسي والحملات الانتخابية، خاصة في دراسات الميديا والإعلام.