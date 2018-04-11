«الإحصاء»: 5.7% زيادة فى كمية المياه النقية المنتجة

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 9.8 مليار م3 عام 2016-2017، مقابل 9.3 مليار م3 عام 2015-2016، بنسبة زيادة قدرها 5.7%.



ووفقًا للنشرة السنوية لإحصاءات المياة النقية والصرف الصحى، فإن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية ( نهر النيل ) 1073محطات بكمية إنتاج قدرها 8.8 مليار م3 عام 2016-2017.



ولفت الإحصاء إلى أن إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار بلغ 1613 محطة بكمية إنتاج قدرها مليار م3 عام 2016-2017، كما بلـغ إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 47 محطة بكمية إنتاج قدرها 0.03 مليار م3 عام 2016-2017.



وارتفع متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 103.2م3 عام 2016-2017، مقابل 102.1م3 عام 2015-2016، بنسبه زيادة قدرها 1.1%، كما ارتفعت كمية الفاقد من الميـاه 2.8 مليار م3 عـام 2016-2017، مقابل 2.7 مليـار م3 عـام 2015-2016، بنسبة زيادة قـدرها 3.7%.



وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 97.9%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناة السويس 94%، وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 95.9%، بينما بلغت هذه النسبة 94% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس.



أما بالنسبة للصرف الصحى، فبلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 416 محطة عام 2016-2017، مقابل 388 محطة عام 2015-2016، بنسبة زيادة قدرها 7.2%، كما بلغ إجمالى كمية الصرف المعالج 4.3 مليار م3 عام 2016-2017، مقابل 3.8 مليار م3 عـام 20152016، بنسبة زيادة قدرها 12%.