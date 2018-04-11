«شكرى» يتوجه إلى الرياض للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

يتوجه سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح غدٍ الخميس، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية، والمقرر عقدها بمدينة الدمام.



وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول عددًا من الملفات الهامة على ضوء التطورات والتحديات المتنامية التي تشهدها المنطقة العربية، وأبرزها المستجدات على الساحة الفلسطينية وما تشهده من تصعيد ضد المدنيين على مدار الأيام الماضية، فضلًا عن التصعيد الخطير للأوضاع في سوريا، والأزمات فى كل من ليبيا واليمن، والأوضاع فى العراق.



وأضاف أبوزيد، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتناول أيضًا الموضوعات الخاصة بجهود مكافحة الإرهاب والأمن القومي العربى، وبحث سبل تعزيز التضامن والتكاتف العربى، وتقوية أطر العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي، كما سيستمع وزراء الخارجية العرب إلى إحاطة من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دى ميستورا، حول آخر الجهود الأممية لحلحلة الوضع المتأزم فى سوريا، فضلًا عن آخر التطورات على الصعيدين السياسي والإنساني.



وذكر أبوزيد فى نهاية تصريحاته، أن وزير الخارجية سيجري لقاءات ثنائية هامة مع نظرائه من وزراء خارجية الدول العربية المشاركة، سيتم خلالها تناول العلاقات الثنائية والمستجدات الخاصة بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.