القبض على تشكيل عصابى تخصص فى خطف حقائب السيدات بمدينة نصر

ألقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف حقائب السيدات بمدينة نصر.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من «مريم. ع. م. ا»، 22 سنة، ربة منزل، تحمل إحدى الجنسيات العربية، بأنها حال سيرها بشارع أحمد الزمر، فوجئت بـ3 أشخاص أدلت بأوصافهم التقريبية، يستقلون دراجة بخارية «توك توك» قام أحدهم بخطف حقيبة يدها، وداخلها جواز السفر الخاص بها ومبلغ مالي 900 جنيه، ولاذوا بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص خط سير هروب المتهمين وما أدلت به المجنى عليها من أوصاف للجناه، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «رامي. م. ح. م»، 31 سنة، سائق، و«محمد. أ. س. ع»، 21 سنة، عاطل، و«عبدالرازق. ط. ع»، 20 سنة، عاطل.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين حال استقلالهم دراجة بخارية «توك توك»، ملك المتهم الثاني والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الحقيبة وجواز السفر المستولى عليهما بإلقائهما بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهم بالسرقة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.