القبض علي مدير مطعم لحيازته مواد غذائية فاسدة بالسيدة زينب

ألقي ضباط شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسئول عن مطعم لإدارته المطعم بدون ترخيص، وبحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بداخل المحل بقصد استخدامها في إعداد الوجبات بالمطعم عمله، بالسيدة زينب.



وكانت قد تلقى ضباط شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، معلومات بإدارة " هاني.م.ع" 42 سنه، مطعم بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالسيدة زينب.



وبالتحري تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم، وأمكن ضبطه، وعُثر بداخله علي كمية من المواد الغذائية 7.400 طن زيت طعام، 3 طن دقيق، 100 زوج حمام، 441 كيلو مواد غذائية عبارة عن ( رومي، كبد وقوانص، شيش، أوراك دواجن )، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.