خبير روسى: موسكو لن تنخرط فى حرب مع أمريكا

أكد يوري بارمين، الخبير لدى المجلس الروسى للشئون الدولية، (وهو مركز أبحاث تربطه صلة وثيقة بوزارة الخارجية الروسية)، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك أي حرب بين روسيا وأمريكا حول سوريا، فلا أحد يحتاج لهذه الحرب، كما أن سوريا لا تمثل مصالح وطنية لأىٍّ من الدولتين، وإنما تتعلق بطموحاتهما فى السيطرة على المواقع الإقليمية.



وحول تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول اعتزامه اتخاذ قرار قريب بشأن سوريا، قال بارمين: "لا نعرف ما هو هذا القرار حتى الآن، إذا اختار توجيه ضربات أخرى ضد المنشآت السورية، فإن السؤال الرئيسى هو ما ستفعله روسيا حيال ذلك، أشك فى أن روسيا سوف تشتبك مع السفن الحربية الأمريكية أو الطائرات مباشرة، ولكنها ستحاول منع أى هجوم بطريقة أو بأخرى»، لافتًا إلى أنه لم يصدر عن الجيش الروسي أى تصريحات حول رد الفعل الروسي، موضحًا أن تطويق الطائرات الروسية للسفن الحربية الأمريكية والفرنسية في شرق البحر المتوسط، هو محاولة لإظهار أن لديها مجالًا أكبر للمناورة هناك، وتحاول إظهار وجودها فى كل مكان.



ورجح الخبير الروسى أنه قد تكون هناك بعض الضربات الجوية الأمريكية، فيما ستحاول روسيا أن تلعب أقل قدر ممكن من الدور، لتجنب أى تصعيد كبير، لكنها ستكون وراء التخطيط لعمليات دفاعية ضد تلك الضربات الأمريكية المحتملة.



وحول رد الفعل الروسي على الضربات التي وجهتها إسرائيل مؤخرًا على مطار التيفور العسكرى بحمص السورية، قال بارمين إنه "من الصعب أن ترد روسيا على تلك الغارات الإسرائيلية، حيث إن هناك نوعًا من التنسيق بين البلدين حول سوريا، إلا أن الغارة الأخيرة حدثت من دون علم روسيا وهو ما أزعج الأخيرة»، موضحًا أنه إذا وقع تصعيد آخر خلال الأيام القادمة، فإن روسيا ستحاول أن تفرض سيطرتها بشكل أكبر على الجنوب السورى لتجنب التدخل الإسرائيلى.



وأضاف الخبير بالمجلس الروسى أن الخاسر الأكبر من هذا التصعيد في سوريا ليس إيران أو الأسد، حيث إنه لن يكون هناك تغيير محتمل للنظام، ولكن الخاسر الأكبر سيكون الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، حيث ستسعى كل من إيران وروسيا والنظام إلى تقويض أى دور توسعى لواشنطن في سوريا.