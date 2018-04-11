انطلاق مهرجان الإسماعلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.. اليوم

تنطلق، مساء اليوم، فاعليات الدورة 20 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتى من المقرر أن تستمر ليوم 17 أبريل.



ويشهد المهرجان توقيع مذكرتى تفاهم مـع المركز الوطـنى السيـنمائى المغربى بشأن التعاون فى جميع المجالات السينمائية، ومع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بشأن التعاون فى مجال مهرجان الإسماعيلية، وتبادل عروضه فى الأردن.



ويشارك في دورة المهرجان الحالية ما يقرب من 52 فيلمًا من الأفلام الفائزة بالجائزة الذهبیة خلال دورات المهرجان السابقة.