تجديد حبس «عصابة» ترويج «الهيروين» بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كيلو وربع من مخدر الهيروين بمنطقة المطرية.



وكانت قد وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بقيام "حسن.ع"، مسجل خطر، و"نجلاء. ع"، والمطلوب التنفيذ عليها في قضيتين، و"هشام.ع"، مسجل خطر، بتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي، في الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذون من دائرة قسم شرطة المطرية مكانًا لتجارتهم غير المشروعة.



وبجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة "ملك المتهمة الثانية"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 1.291 كيلو جرام من مسحوق الهيروين، ومبلغ مالي 1690 جنيها، 3 هواتف محمول.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

