«فلاح» ينهال علي شقيقته وزوجها بطعنات نافذة بالشرقية

أنهي فلاح حياة شقيقته وزوجها بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية نشبت بينهما، بمحافظة الشرقية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوكبير، من مستشفى أبوكبير المركزى، باستقبال كلًا من: " ف. ع. م" 32 سنه، ربة منزل، مصابة بجرح نافذ أسفل الإبط الأيسر، وجروح متفرقة بالجسم، وزوجها " ع. ع. ا " 31 سنه، فلاح، مصاب بجرح بالذراع الأيسر.



وبسؤالهما إتهما كلًا منهما: "م. ع. م " 31 سنه، فلاح، و" شقيق الأولى " بالتعدى عليهما بسلاح أبيض، محدثًا إصابتهما بسبب خلافات عائلية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم " سكين "، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.