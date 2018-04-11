شيماء سيف لـ«الدستور»: «الحمد لله أنا بخير»

طمأنت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بعد أن أصيبت بحالة من ضيق التنفس والإجهاد اثر تكثيف ساعات تصوير مسلسل «بالحجم العائلي»، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «الحمد لله أنا بخير».



وتعرضت «سيف»، في وقت سابق، لأزمة صحية مفاجأة أثناء تصوير مسلسل «بالحجم العائلي» للنجم الكبير يحيى الفخراني.



ونقلت «شيماء» إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع التصوير، ولم تستطع استكمال تصوير مشاهدها في المسلسل بسبب شدة التعب.



«بالحجم العائلي» بطولة الفنان يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، ندى موسى، شيماء سيف، أحمد مجدي، لطيفة فهمي، عمرو حسن يوسف وآخرين، من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.