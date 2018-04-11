الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى فى أسبوعين

انخفض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوى في أسبوعين، قبيل بيانات اقتصادية.



انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.1% إلى 1.2370 دولار، كما تراجع أمام الين عند 106.99 ين بنسبة هبوط 0.2%.



فيما هبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% مُسجلة 1.4208 دولار، فيما صعدت أمام الفرنك السويسري عند 0.9591 فرنك بنسبة ارتفاع 0.2%.



أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فتراجع بنحو 0.06% إلى 89.535 دولار.



وكان رئيس الصين تعهد أمس بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وذلك عبر العديد من القطاعات بداية من البنوك حتى صناعة السيارات، فضلًا عن خفض التعريفات الجمركية، ومنح التحسن في معنويات المخاطر دفعة لعملات الأسواق الناشئة مما أثر على قوة الدولار.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات معدل التضخم عن شهر مارس في الولايات المتحدة.