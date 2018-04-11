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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:27 ص

انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة باستثناء 3 رحلات

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2124513

شهدت الحركة الجوية والركابية بمطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة الماضية انتظاما كبيرا فى عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية سواء الدولية او الداخلية، باستثناء تأخر إقلاع 3 رحلات بسبب ظروف الصيانة وكثافة التشغيل.

تلقى برج المراقبة الجوية بالمطار إخطار من شركة طيران " الاتحاد " الإماراتية بتأخر رحلتها رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبى بسبب كثافة التشغيل، ورحلة شركة " نسما " للطيران رقم 182 والمتجهة إلى ينبع بالمملة العربية السعودية، ورحلة الخطوط الجوية الألمانية " لوفتهانزا " والمتجهة الى فرانكفورت بسبب كثافة التشغيل أيضا.

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