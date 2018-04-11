انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة باستثناء 3 رحلات

بالفيديو.. مهرجان «براويزه» في مولد السيدة زينب

أطفال وعجائز جاءوا من كل حدب وصوب أملا في التبرك بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبا في «أم هاشم» السيدة زينب، آلاف المواطنين احتشدوا في الشوارع المحيطة بالميدان، للاحتفال بالليلة الكبرى. ...