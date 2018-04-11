سعد الصغير لـ«الدستور»: هتشوفوا شهريار بشكل مختلف

قال الفنان سعد الصغير، في تصريح خاص لـ«الدستور» إن الدور الذي يقدمه خلال مسلسل 30 ليلة وليلة مختلف ولم يقترب أحد من هذا القالب الفنى من قبل.



وأضاف الصغير: "شخصية شهريار التى أقدمها يغلب عليها الطابع الكوميدي"، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 50% من أحداث دوره في العمل.



وتدور أحداث مسلسل "30 ليلة وليلة" في إطار كوميدي يظهر سلبيات المجتمع وكيفية حلها، ويتكون من حلقات منفصلة، وسيتم تصويره بين القاهرة والبحر الأحمر، وهو بطولة سعد الصغير، ريم البارودي، ماهي نور، نرمين ماهر، إيمان السيد، حسام داغر، وفكرة وإنتاج بلال صبري، وإخراج إبرام نشأت.