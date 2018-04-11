السفارة الفلسطينية: فتح معبر رفح البرى 3 أيام بدءًا من الغد

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءا من غد الخميس حتى السبت، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.



وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى في تقديم كل المساعدة، متمنيًا لمصر دوام الاستقرار والازدهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.

