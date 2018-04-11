صعود كبير لمؤشرات البورصة فى المستهل

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو حاد لدى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء مكثفة على أسهم قطاع الإسكان بعد الإعلان عن مفاوضات بين شركتى مدينة نصر للإسكان وسوديك حول الانماج أو استحواذ الأولى على الأخيرة.



وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.66% تعادل 293 نقطة محققا مستوى تاريخى جديد عند 17990 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 55. 0 % تعادل 4.7 نقطة ليسجل مستوى 872.5 نقطة فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس100" بنسبة 96. 0 % بما يعادل 21.6 نقطة ليصل إلى مستوى 2281 نقطة.