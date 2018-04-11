ضبط سائق هارب من قضية حيازة أسلحة نارية بالفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم القبض على سائق هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث يوسف الصديق من ضبط "إبراهيم. م"، 33 سنة، سائق هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة القضية رقم 407 لسنة 2018 حيازة أسلحة نارية وذخائر.



وأمام ضباط المباحث أقر المتهم بأنه ذات الشخص المطلوب فتحرر له المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.