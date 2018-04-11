«سوديك» تُبدى رغبتها فى التعاون مع «مدينة نصر للإسكان»

قالت إدارة البورصة إن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، سوديك (OCDI)، أبدت رغبتها بالدخول في مفاوضات مبدئية مع شركة مدينة نصر للإسكان لمناقشة إمكانية التعاون بين الشركتين.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة منذ قليل أن ترحيبها بالمفاوضات يأتي في إطار حرصها على ضمان توسيع الأعمال وتعظيم العائد لمصلحة مساهمي الشركتين.



وتابعت "المفاوضات التي ستبدأ وكذا الدراسات النافية للجهالة التي سيتم إجراؤها هي مبدئية لا يترتب عليها أي التزامات لكلا الشركتين".



وأضافت أن أي اتفاق نهائي على أسلوب الاستثمار والتعاون بين الشركتين وتوقيت تفعيله مشروطة بموافقة مجلسي الإدارة والجمعية العامة لكلا الشركتين وكذا اعتماد الجهات المختصة لهذا الاتفاق وفقًا للقوانين.



من ناحية أخرى، قالت شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة ناقش، مقترح التعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، إما بالدمج أو الإستحواذ.



وأضافت الشركة في بيان، لبورصة مصر، يوم الثلاثاء، أنه تم الموافقة على تعيين المجموعة المالية هيرميس، ومكتب ذكي هاشم وشركاه، كمستشاري مدينة نصر للإسكان، في تلك الصفقة.



ونوهت الشركة بأنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة واللجنة المالية للمجلس، في مراسلة سوديك، والتفاوض والتعاقد مع المستشارين أعلاه، بهدف إعداد الدراسات النافية للجهالة ودراسة القيمة العادلة للشركتين طرفي الصفقة.



ويبلغ رأسمال مدينة نصر للإسكان 997.1 مليون جنيه، موزعا على عدد 997.1 مليون سهم بقيمة أسمية جنسه للسهم.



ويبلغ رأسمال سوديك 1.37 مليار جنيه، موزعا على نحو 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم.