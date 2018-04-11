«تموين أسوان»: ضبط 24 مخالفة في المحال والأسواق

أعلن المحاسب حسام العربى، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسوان، عن رصد 24 قضية تموينية جاءت

ضمن خطة الحملات المفاجئة بمختلف الأسواق والمحال التجارية، مشيرًا إلى أن الحملات هدفها بالمقام

الأول الانحياز للبسطاء والحفاظ على صحتهم من الغش التجارى.



وأوضح "العربي" لـ"الدستور" أن المخالفات تضمنت قضية سلع فاسدة ومجهولة المصدر و5 قضايا مخابز وقضيتي أسطوانات بوتاجاز منزلية داخل المطاعم، علاوة على قضيتي زيادة بالأسعار الرسمية.



واستطرد: كما تم ضبط 4 قضايا إخفاء تسعيرة، وأخرى 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، موضحًا

أن الحملات تتم بصورة مستمرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.