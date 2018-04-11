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الأربعاء 11/أبريل/2018 - 10:17 ص

مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى

مصر والأردن توقعان
حسن كامل
dostor.org/2124500

وقّعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية فى البحر الميت بالأردن.

ووقّع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردنى لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الاردنية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية ووزارة الاستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعيا لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.

وأوضحت "نصر"، أن المجلس سيكون تجمع اقتصادي يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والأردن، بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، وهيئة الاستثمار الأردنية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات، وتنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليل أي عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.

من جانبه، أوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تعد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين. وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عماد فاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن امام مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ومثلت "نصر"، مصر، في جلسة محافظى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى افريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية وتقدمت الوزيرة فى بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره فى توفير فرص النجاح لتعزيز أواصر التعاون العربى الإفريقى المشترك، وفتح آفاق واسعة للعمل التنموى العربى فى أفريقيا من أجل إقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى الدور الذى تلعبه إدارة المصرف ومجلس إدارته فى نجاح المصرف خلال العام الماضى سواء على مستوى تحقيق أهدافه التنموية فى عدد من دول القارة الإفريقية والحفاظ على وضع مالى سليم.

وأكدت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص منذ تولي سيادته مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها فى الدول العربية والأفريقية وتعزيز علاقات التشاور والتنسيق السياسى العربى الإفريقى فى كل المجالات، كما حرص سيادته على تكليف الحكومة بشكل دائم لتعميق وتوطيد التعاون فى القطاعات التنموية والاستثمارية مع افريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية بدء المصرف فى العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، وإلى اتباع سياسة اكثر انتقائية لاختيار افضل لمشروعات الدعم الفنى التى يمولها المصرف للتأكد من أنها تخدم أهداف تنموية حقيقية فى الدول الأفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب ودعم ريادة الأعمال والإصلاح المؤسسى وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وهو ما تدعو له مصر باعتبارها الرئيس الحالى للتجمع الافريقى بمجموعة البنك الدولى.

وأكدت الوزيرة، أهمية تشجيع وزيادة عمليات القطاع الخاص للعالم الحالى، وفى الوقت نفسه رفع سقف تمويلات المشروعات التنموية التى تقوم بها الحكومات.

وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر لمزيد من التعاون مع المصرف وإلى نجاحه فى تحقيق أهدافه التنموية فى أفريقيا.

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